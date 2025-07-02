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الأمن العام: إجراءات إستثنائية لتنظيم حركة دخول الرعايا السوريين إلى لبنان

أخبار لبنان
2025-07-02 | 08:57
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الأمن العام: إجراءات إستثنائية لتنظيم حركة دخول الرعايا السوريين إلى لبنان
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الأمن العام: إجراءات إستثنائية لتنظيم حركة دخول الرعايا السوريين إلى لبنان

أعلنت المديرية العامة للأمن العام إجراءات إستثنائية لتنظيم حركة دخول الرعايا السوريين إلى لبنان عبر الدوائر والمراكز الحدودية كافة.

***لمزيد من التفاصيل، إضغط هنا.

أخبار لبنان

الأمن العام

السوريين

لبنان

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