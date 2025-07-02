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بلدية طرابلس ادعت ضد مجهول بجرم افتعال حريق في مكب النفايات وطالبت بإقفال البور غير المرخصة
أخبار لبنان
2025-07-02 | 09:07
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بلدية طرابلس ادعت ضد مجهول بجرم افتعال حريق في مكب النفايات وطالبت بإقفال البور غير المرخصة
تقدمت بلدية طرابلس، ممثلة برئيسها عبد الحميد كريمة، بواسطة وكيلتها القانونية المحامية رولا نجا، بادعاء أمام النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، ضد مجهول وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو محرضا أو شريكا في جريمة افتعال حريق متعمّد في مكب نفايات البلدية والمنطقة المحيطة به، مما أدى إلى تلوث بيئي خطير وتعريض صحة المواطنين للخطر.
وجاء في نص الادعاء:
"استنادا إلى قانون حماية البيئة، الذي يُجرّم أي فعل يؤدي إلى تلويث البيئة من خلال الحرق العشوائي أو إساءة التصرف بالنفايات، وما نتج عن الحريق من انبعاث روائح سامة ودخان كثيف، فإن بلدية طرابلس تتخذ صفة الادعاء الشخصي ضد كل من يظهره التحقيق فاعلا في هذه الجريمة، مطالبة بتوقيف المرتكبين وإحالتهم موقوفين أمام المرجع القضائي المختص، وإلزامهم بالتعويض عن الأضرار البيئية والمادية والمعنوية الناتجة عن هذا الفعل".
كما أجرى رئيس البلدية اتصالا بمحافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي، أكد خلاله "ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه التعديات البيئية الخطيرة، بما في ذلك إغلاق البور غير المرخصة التي تُشكل خطرا دائما على البيئة والصحة العامة".
وأكدت البلدية التزامها الكامل بملاحقة كل من يعبث بصحة الناس وبيئة المدينة، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال الإجرامية.
أخبار لبنان
بلدية
طرابلس
حريق
مكب النفايات
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