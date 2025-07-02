سلام تبلّغ من سفير البحرين عزم بلاده إعادة فتح سفارتها

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بعد ظهر اليوم في السرايا سفير مملكة البحرين الجديد في لبنان والمقيم في سوريا وحيد مبارك سيار.



وخلال اللقاء، أبلغ السفير البحريني أن بلاده تستعد لإعادة فتح سفارتها في بيروت وتعيين سفير مقيم في القريب العاجل، مؤكّدًا وقوف البحرين إلى جانب لبنان في مرحلة التعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة.



من جهته، جدّد سلام شكره لمملكة البحرين على حسن الاستقبال والضيافة خلال الزيارة الطارئة التي قام بها الأسبوع الماضي، مؤكّدًا حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين"، معربًا عن "ارتياحه لعودة لبنان الى موقعه الطبيعي بين اشقائه العرب.



الكعبي وشحادة



واستقبل الرئيس سلام القائم بأعمال سفارة الإمارات في لبنان فهد الكعبي، يرافقه مبعوث وزير الخارجية الإماراتي إلى دول الكاريبي عمر شحادة.



وتم في خلال اللقاء، البحث في سبل تعزيز التعاون، وفرص الاستثمار، ودعم لبنان في عدد من المجالات.



الحوت



والتقى رئيس الحكومة رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط (MEA) محمد الحوت، الذي قدّم عرضًا حول أوضاع الشركة وخططها المستقبلية، بما في ذلك مشروع إطلاق شركة طيران منخفضة الكلفة.

