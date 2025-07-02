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المكتب الإعلامي في وزارة التربية: ما تم تسريبه عن تحديد ايام التدريس بـ5 بدل 4 ليس قرارا نهائيا
أخبار لبنان
2025-07-02 | 12:27
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المكتب الإعلامي في وزارة التربية: ما تم تسريبه عن تحديد ايام التدريس بـ5 بدل 4 ليس قرارا نهائيا
أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية، أنه توضيحا لما يتم التداول به في وسائل التواصل الإجتماعي، حول التحضيرات لبدء العام الدراسي، وتحديدا بالنسبة للتدريس خمسة أيام أسبوعيا، يهم المكتب التأكيد أن ما تم تسريبه ليس قرارا نهائيا، إنما هو تعميم داخلي الهدف منه إعداد دراسة داخلية من جانب أجهزة الوزارة ودوائرها المختصة، حول إمكان إعادة التعليم لخمسة أيام وانعكاساتها ومتطلباتها المالية واللوجستية، لتتم المقارنة مع دوام الأربعة أيام ، لاختيار الدوام الأصلح والأنسب بالتنسيق مع جميع المعنيين.
وأكد المكتب في بيان، أن الوزيرة كرامي تأسف شديد الأسف للبيان الصادر عن روابط التعليم، وأنها تستغرب صدوره على الرغم من التزامها بالإتفاق الذي عقد في الاجتماع الأخير معهم، لجهة إجراء دراسة من الوزارة لتبعات التعديل المقترح، على أن تجري الروابط أيضا دراستها ليصار لاحقا الى التشاور حول تعديل مدة التدريس، لاتخاذ القرار الأنسب بالخصوص المذكور.
كما أكد أن كرامي حريصة كل الحرص على حقوق الأساتذة كافة، وأنها تسعى إلى تحسين واقعهم المعيشي وتعمل دائما لتحقيق سلسة رتب ورواتب عادلة.
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