الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فارس الأحلام
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المكتب الإعلامي في وزارة التربية: ما تم تسريبه عن تحديد ايام التدريس بـ5 بدل 4 ليس قرارا نهائيا

أخبار لبنان
2025-07-02 | 12:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المكتب الإعلامي في وزارة التربية: ما تم تسريبه عن تحديد ايام التدريس بـ5 بدل 4 ليس قرارا نهائيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
المكتب الإعلامي في وزارة التربية: ما تم تسريبه عن تحديد ايام التدريس بـ5 بدل 4 ليس قرارا نهائيا

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية، أنه توضيحا لما يتم التداول به في وسائل التواصل الإجتماعي، حول التحضيرات لبدء العام الدراسي، وتحديدا بالنسبة للتدريس خمسة أيام أسبوعيا، يهم المكتب التأكيد أن ما تم تسريبه ليس قرارا نهائيا، إنما هو تعميم داخلي الهدف منه إعداد دراسة داخلية من جانب أجهزة الوزارة ودوائرها المختصة، حول إمكان إعادة التعليم لخمسة أيام وانعكاساتها ومتطلباتها المالية واللوجستية، لتتم المقارنة مع دوام الأربعة أيام ، لاختيار الدوام الأصلح والأنسب بالتنسيق مع جميع المعنيين.

وأكد المكتب في بيان، أن الوزيرة كرامي تأسف شديد الأسف للبيان الصادر عن روابط التعليم، وأنها  تستغرب صدوره على الرغم من التزامها بالإتفاق الذي عقد في الاجتماع الأخير معهم، لجهة إجراء دراسة من الوزارة لتبعات التعديل المقترح، على أن تجري الروابط أيضا دراستها ليصار لاحقا الى التشاور حول تعديل مدة التدريس، لاتخاذ القرار الأنسب بالخصوص المذكور.

كما أكد أن كرامي حريصة كل الحرص على حقوق الأساتذة كافة، وأنها تسعى إلى تحسين واقعهم المعيشي وتعمل دائما لتحقيق سلسة رتب ورواتب عادلة.
 

أخبار لبنان

الإعلامي

وزارة

التربية:

تسريبه

تحديد

التدريس

قرارا

نهائيا

LBCI التالي
"حزب الله" يعلّق المساعدات للمتضرّرين..ونقاش داخلي بشأن مستقبل السلاح (الشرق الأوسط)
جرحى في إشكال في حارة صيدا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-04-24

توضيح من المكتب الإعلامي في وزارة التربية...

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-16

المكتب الإعلامي لجابر ينفي ما يتداول عن عدم تجاوب الأخير مع طلب تصحيح معاشات العسكريين

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-04

المكتب الاعلامي للنائب البعريني: موقفه ليس بهدف التطبيع

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-02

وزارة التربية: إعداد جداول مستحقات للمتعاقدين بدل فروقات الساعات المنفذة والصفائح وتعويض المثابرة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:37

قاسم: لا يمكن أن نُسلم أرضنا وسلاحنا للعدو الإسرائيلي

LBCI
أمن وقضاء
15:05

توقيف مواطنين في بيروت والضاحية الجنوبية لارتكابهم جرائم مختلفة

LBCI
أمن وقضاء
14:37

تعميم صورة موقوف بجرائم تزوير

LBCI
أمن وقضاء
13:56

عدنان أحمد فوعاني خرج ولم يَعُد...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-06-30

بعد النجاح الكبير الذي حققته أغانيه... مفاجأة سارّة من تامر حسني إلى جمهوره!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

مكبات النفايات... قنبلة موقوتة

LBCI
أخبار دولية
16:35

توجيه تهمة التجسّس لحساب إسرائيل لفرنسيَّين محتجزين في إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:11

ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع حطت اليوم في قضاء صيدا... وهذا المشهد من بلدة حجة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:39

ذخائر القديسة تيريز تجول في شرق صيدا وصور…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

"ولعت" بين دونالد ترامب وإيلون ماسك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

واشنطن تُفرمِل الدعم العسكري... وأوكرانيا في مهبّ الغارات الروسية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

مصرف لبنان يمنع تسديد أموال المودعين الناتجة عن دعاوى قضائية في الخارج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بحيرة عيون السمك: ناطرة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

مكبات النفايات... قنبلة موقوتة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

سيارات لبنان بدون فحص ميكانيك.. منذ العام 2022

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

تربوياً: بوادر حلحلة في تطبيق قانون الهيئة التعليمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

تحركات تضع تحديات عدة أمام لقاء ترامب-نتنياهو في واشنطن الإثنين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:32

معلومات للـLBCI: التحقيق الذي أجرته "أمن الدولة" مع مدير عام كازينو لبنان رولان خوري إنتهى عند الواحدة والنصف ليلًا واستمر أكثر من ٦ ساعات وبنتيجته أعطت القاضية دورا الخازن الإشارة بتوقيفه في ملف BetArabia

LBCI
أمن وقضاء
07:45

قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم سرقة

LBCI
أمن وقضاء
03:18

الأمن العام: إمكان إستبدال جوازات السفر الكحلية بأخرى بيومترية حديثة

LBCI
فنّ
06:13

"مع حب حياتي"... كارول سماحة تستمتع بوقتها مع ابنتها في "ديزني لاند" (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
06:31

طيران الشرق الأوسط: تعديل جدول بعض رحلات 5 و6 و7 تموز 2025

LBCI
فنّ
04:35

على أنغام أغنية "حبيبي وبس"... ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يحتفلان بالذكرى السنوية الأولى لزواجهما (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
06:58

القاضي الحجار اصدر قراراً بتوقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد ومستشاره

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

حسابات إسرائيلية على تطبيقات التعارف في لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More