قاسم: لا يمكن أن نُسلم أرضنا وسلاحنا للعدو الإسرائيلي

أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الحزب لا يتأثر بالضغوط وأنه لا يقبل أن يهدده أحد.



وقال قاسم في خلال مجلس عاشورائي أقيم مساء اليوم: "لا يمكن أن نُسلم أرضنا وسلاحنا للعدو الإسرائيلي".



ورأى أن اسرائيل خطر حقيقي واستراتيجي وأنها هي المعتدية الدائمة وأن العالم كله يرى اعتداءاتها.



وأضاف: "لا علاقة لإسرائيل كي تتدخل في قضايا داخلية نعالجها معاً أو تُشرف على إتفاقنا أو تراقب مفرداته".