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دار الفتوى نفى كلامًا منسوبًا إلى دريان عن سلام

أخبار لبنان
2025-07-03 | 01:49
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دار الفتوى نفى كلامًا منسوبًا إلى دريان عن سلام
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دار الفتوى نفى كلامًا منسوبًا إلى دريان عن سلام

نفى المكتب الإعلامي في دار الفتوى في بيان "الكلام المنسوب إلى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان لزواره في احدى الصحف المحلية على أن سلام يطيح بمكتسبات السنة".

وأكد أن "العلاقة بين مفتي الجمهورية ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام متينة ولا يشوبها شائبة وعلى تواصل دائم، وهناك من يحاول بث أخبار كاذبة لا تمت إلى الحقيقة بصلة لتشويه الدور الذي يقوم به رئيس الحكومة على الصعيد الوطني والإسلامي وبين أبناء بيئته".

وشدد على أن "صلاحيات رئاسة الحكومة لا يستطيع احد أن يتجاوزها أو يضعف موقعها، والرئيس سلام يحافظ عليها وهو المعروف بتمسكه باتفاق الطائف وبصلاحياته كرئيس مجلس وزراء لبنان، بالتعاون والتنسيق مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، ودار الفتوى الحريصة على كل أبناء الشعب اللبناني، وهي بالمرصاد لكل من يفبرك أخبارًا وتحليلات وآراء من نسيج الخيال ليوهم الناس غير الواقع".

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