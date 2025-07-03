رئيس بعثة العراق في لبنان زار عون مشددًا على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس بعثة العراق في لبنان محمد رضا الحسيني الذي أكد للرئيس عون رغبة القيادة العراقية في تعزيز العلاقات اللبنانية – العراقية وتطويرها في مختلف المجالات، ترجمةً لما تم بحثه خلال زيارة الرئيس عون الأخيرة إلى بغداد ولقاءاته مع كل من رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.