عون إطلع من نائب رئيس الحكومة على مداولات قمة تمويل التنمية في إشبيلية

اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري على مداولات قمة تمويل التنمية التي انعقدت في إشبيلية (إسبانيا)، وعلى القرارات التي صدرت عنها، كما أطلعه على حصيلة اللقاءات التي عقدها مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة في القمة.



وقال متري: "ان المؤتمر ركز على معالجة أزمة المديونية وسياسات الدول المانحة كي تكون اكثر انسجاما مع اهداف التنمية المستدامة، إضافة الى تعزيز إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام في تمويل التنمية".



وتطرق البحث خلال القمة الى مسألة إعادة النظر في المؤسسات المالية الدولية كي تكون اكثر تمثيلا للدول كافة.



سفير الجزائر



ديبلوماسيا أيضا، استقبل الرئيس عون سفير الجزائر في لبنان كمال بوشامة، وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.



كما تطرق البحث الى التحضيرات الجارية للزيارة الرسمية التي يعتزم الرئيس عون القيام بها الى الجزائر خلال الشهر الجاري، تلبية لدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

واكد الرئيس عون متانة العلاقات اللبنانية الجزائرية والحرص على تطويرها، مقدرا وقوف الجزائر الى جانب لبنان في المحافل الإقليمية والدولية، ولاسيما في مجلس الامن الدولي.