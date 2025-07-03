الحاج بحث والسفير البلجيكي في سبل تعزيز التعاون في قطاع الإتصالات

التقى وزير الاتصالات شارل الحاج السفير البلجيكي في لبنان أرناوت بويلس (Arnout Pauwels) في زيارة بروتوكولية جرى خلالها البحث في سبل تعزيز التعاون بين لبنان وبلجيكا في قطاع الاتصالات.



كما تخلل اللقاء عرض للتّحديات التي يواجهها القطاع والأوضاع العامة في البلاد.