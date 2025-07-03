طيران الشرق الأوسط: إلغاء رحلة من والى باريس غدا بسبب الاضرابات الحاصلة في مطارات فرنسا

بري وقع القوانين المقرة في المجلس وأحالها على مجلس الوزراء

بري وقع القوانين المقرة في المجلس وأحالها على مجلس الوزراء

لجان المساعدين القضائيين نفذت اعتكافاً عاماً وتوقفاً قسرياً عن العمل في الدوائر القضائية كافة