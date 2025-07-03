بري وقع القوانين المقرة في المجلس وأحالها على مجلس الوزراء

وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القوانين العشرة التي أقرها المجلس النيابي في جلسته التشريعية التي عقدت على مدى يومي الاثنين والثلاثاء الواقعين في 30 حزيران و1 تموز 2025 وأحالها على مجلس الوزراء.