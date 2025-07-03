الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حبيب زار الشيخ علي الخطيب: قروض مصرف الإسكان تغطي كل الأراضي اللبنانية
أخبار لبنان
2025-07-03 | 05:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
حبيب زار الشيخ علي الخطيب: قروض مصرف الإسكان تغطي كل الأراضي اللبنانية
زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب يرافقه عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي، العلامة الشيخ علي الخطيب نائب رئيس "المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى" في مقرّ المجلس في الحازمية، وجرى عرض لنشاط المصرف ومشاريعه.
وقال حبيب بعد اللقاء: "قمنا اليوم بزيارة العلامة الشيخ علي الخطيب لإطلاعه على نشاط مصرف الإسكان ومستجداته ولا سيما رفع سقف القرض الواحد من ٥٠ ألف دولار إلى ١٠٠ ألف دولار".
وأضاف: أكدنا له أن قروض مصرف الإسكان المخصّصة للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة، تغطي كل الأراضي اللبنانية من دون أن تستثني إطلاقاً أي لبناني عن الآخر، سوى أن يتمتع بالشروط التقنية المنصوص عنها في العقد".
أخبار لبنان
مصرف الإسكان
أنطوان حبيب
علي الخطيب
التالي
المالية: توقيف خدمة الـOnline لـ72 ساعة اعتبارا من الأولى من بعد ظهر غد
بري وقع القوانين المقرة في المجلس وأحالها على مجلس الوزراء
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-04-22
وزير الدفاع اطّلع من حبيب على مشاريع مصرف الاسكان الهادفة إلى تأمين القروض للبنانيين
أخبار لبنان
2025-04-22
وزير الدفاع اطّلع من حبيب على مشاريع مصرف الاسكان الهادفة إلى تأمين القروض للبنانيين
0
صحف اليوم
2025-04-14
حبيب لـ"الديار": طلبات القروض السكنية من مصرف الإسكان تضاعفت بعد انتخاب الرئيس عون
صحف اليوم
2025-04-14
حبيب لـ"الديار": طلبات القروض السكنية من مصرف الإسكان تضاعفت بعد انتخاب الرئيس عون
0
اقتصاد
2025-04-25
حبيب للـLBCI: الطلبات على قروض الإسكان ارتفعت بشكل ملحوظ منذ انتخاب الرئيس عون
اقتصاد
2025-04-25
حبيب للـLBCI: الطلبات على قروض الإسكان ارتفعت بشكل ملحوظ منذ انتخاب الرئيس عون
0
اقتصاد
2025-04-07
حبيب يطلع متري على مشاريع مصرف الإسكان
اقتصاد
2025-04-07
حبيب يطلع متري على مشاريع مصرف الإسكان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:03
نجاة عون عرضت على الجميل اقتراح قانون يتعلق بمعالجة النفايات الصلبة
أخبار لبنان
09:03
نجاة عون عرضت على الجميل اقتراح قانون يتعلق بمعالجة النفايات الصلبة
0
ثقافة
08:46
Only 2 weeks left! Don’t miss Jason Derulo live in concert. 🎟 Book now
ثقافة
08:46
Only 2 weeks left! Don’t miss Jason Derulo live in concert. 🎟 Book now
0
أخبار لبنان
08:35
بري بحث مع كاريه في برامج البنك الدولي لاعادة الاعمار
أخبار لبنان
08:35
بري بحث مع كاريه في برامج البنك الدولي لاعادة الاعمار
0
تقارير نشرة الاخبار
07:11
تطبيق الـ1701 وإعادة الإعمار في اجتماع لجنة شؤون الخارجية والمغتربين مع السفير الفرنسي
تقارير نشرة الاخبار
07:11
تطبيق الـ1701 وإعادة الإعمار في اجتماع لجنة شؤون الخارجية والمغتربين مع السفير الفرنسي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:35
بري بحث مع كاريه في برامج البنك الدولي لاعادة الاعمار
أخبار لبنان
08:35
بري بحث مع كاريه في برامج البنك الدولي لاعادة الاعمار
0
آخر الأخبار
08:51
فون دير لايين: فك الارتباط الأميركي "رسالة واضحة" بضرورة زيادة الدعم الأوروبي لأوكرانيا
آخر الأخبار
08:51
فون دير لايين: فك الارتباط الأميركي "رسالة واضحة" بضرورة زيادة الدعم الأوروبي لأوكرانيا
0
آخر الأخبار
07:37
هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الوزراء المصغر يعقد جلسة مساء اليوم على خلفية الاتصالات بشأن صفقة التبادل
آخر الأخبار
07:37
هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الوزراء المصغر يعقد جلسة مساء اليوم على خلفية الاتصالات بشأن صفقة التبادل
0
فنّ
04:28
ماغي بو غصن في إطلالة شبابية وجذابة... هكذا بدت! (صور)
فنّ
04:28
ماغي بو غصن في إطلالة شبابية وجذابة... هكذا بدت! (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:11
تطبيق الـ1701 وإعادة الإعمار في اجتماع لجنة شؤون الخارجية والمغتربين مع السفير الفرنسي
تقارير نشرة الاخبار
07:11
تطبيق الـ1701 وإعادة الإعمار في اجتماع لجنة شؤون الخارجية والمغتربين مع السفير الفرنسي
0
أخبار دولية
06:50
العالم ينتظر نتيجة رد حماس... والداخل الإسرائيلي منقسم بين مؤيد لصفقة الأسرى ورافض لها
أخبار دولية
06:50
العالم ينتظر نتيجة رد حماس... والداخل الإسرائيلي منقسم بين مؤيد لصفقة الأسرى ورافض لها
0
تقارير نشرة الاخبار
06:38
محطات عدة لذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع جنوبًا...
تقارير نشرة الاخبار
06:38
محطات عدة لذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع جنوبًا...
0
أخبار لبنان
13:39
ذخائر القديسة تيريز تجول في شرق صيدا وصور…
أخبار لبنان
13:39
ذخائر القديسة تيريز تجول في شرق صيدا وصور…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
"ولعت" بين دونالد ترامب وإيلون ماسك
تقارير نشرة الاخبار
13:36
"ولعت" بين دونالد ترامب وإيلون ماسك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
واشنطن تُفرمِل الدعم العسكري... وأوكرانيا في مهبّ الغارات الروسية!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
واشنطن تُفرمِل الدعم العسكري... وأوكرانيا في مهبّ الغارات الروسية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مصرف لبنان يمنع تسديد أموال المودعين الناتجة عن دعاوى قضائية في الخارج
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مصرف لبنان يمنع تسديد أموال المودعين الناتجة عن دعاوى قضائية في الخارج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بحيرة عيون السمك: ناطرة…
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بحيرة عيون السمك: ناطرة…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مكبات النفايات... قنبلة موقوتة
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مكبات النفايات... قنبلة موقوتة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
03:27
رونالدو في بيروت وكيم كارداشيان ترقص الدبكة... مقطع فيديو غريب يشعل مواقع التواصل والجمهور: "أحلام العصر"
منوعات
03:27
رونالدو في بيروت وكيم كارداشيان ترقص الدبكة... مقطع فيديو غريب يشعل مواقع التواصل والجمهور: "أحلام العصر"
2
رياضة
04:30
وفاة مهاجم ليفربول ديوغو جوتا في حادث سيارة
رياضة
04:30
وفاة مهاجم ليفربول ديوغو جوتا في حادث سيارة
3
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مصرف لبنان يمنع تسديد أموال المودعين الناتجة عن دعاوى قضائية في الخارج
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مصرف لبنان يمنع تسديد أموال المودعين الناتجة عن دعاوى قضائية في الخارج
4
حال الطقس
01:19
إستقرار نسبي بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:19
إستقرار نسبي بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
5
صحف اليوم
23:57
حزب الله ليس في وارد تسليم سلاحه لا على دفعات ولا وفق آلية محددة (الأخبار)
صحف اليوم
23:57
حزب الله ليس في وارد تسليم سلاحه لا على دفعات ولا وفق آلية محددة (الأخبار)
6
تقارير نشرة الاخبار
13:16
حسابات إسرائيلية على تطبيقات التعارف في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:16
حسابات إسرائيلية على تطبيقات التعارف في لبنان
7
أخبار لبنان
05:54
المالية: توقيف خدمة الـOnline لـ72 ساعة اعتبارا من الأولى من بعد ظهر غد
أخبار لبنان
05:54
المالية: توقيف خدمة الـOnline لـ72 ساعة اعتبارا من الأولى من بعد ظهر غد
8
أمن وقضاء
04:00
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
أمن وقضاء
04:00
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More