حبيب زار الشيخ علي الخطيب: قروض مصرف الإسكان تغطي كل الأراضي اللبنانية

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب يرافقه عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي، العلامة الشيخ علي الخطيب نائب رئيس "المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى" في مقرّ المجلس في الحازمية، وجرى عرض لنشاط المصرف ومشاريعه.



وقال حبيب بعد اللقاء: "قمنا اليوم بزيارة العلامة الشيخ علي الخطيب لإطلاعه على نشاط مصرف الإسكان ومستجداته ولا سيما رفع سقف القرض الواحد من ٥٠ ألف دولار إلى ١٠٠ ألف دولار".



وأضاف: أكدنا له أن قروض مصرف الإسكان المخصّصة للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة، تغطي كل الأراضي اللبنانية من دون أن تستثني إطلاقاً أي لبناني عن الآخر، سوى أن يتمتع بالشروط التقنية المنصوص عنها في العقد".