المالية: توقيف خدمة الـOnline لـ72 ساعة اعتبارا من الأولى من بعد ظهر غد

أعلنت وزارة المالية أنها ستضطر إلى توقيف خدمة الــOnline لمدة 72 ساعة، تبدأ اعتباراً من الساعة الأولى من بعد ظهر نهار الجمعة 4 تموز الحالي ولغاية مساء الأحد ٦ تموز الحالي، وذلك بسبب أعمال التحديث والتطوير التي تقوم بها على أجهزتها الالكترونية لتقديم خدمة أفضل للمكلفين.