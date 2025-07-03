كنعان تابع مع رسامني حاجات المتن الشمالي الإنمائية ومشاريع بحاجة لاستكمالها

التقى النائب ابراهيم كنعان وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وتابع معه حاجات المتن الشمالي الانمائية لمختلف القرى والبلدات ساحلًا ووسطًا وجردًا، وتطرق البحث الى الملفات التي تم تلزيمها من موازنة العام 2024، والتي لم تنفذ بمجملها بحكم الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وتم تفعليها وبدأ تنفيذ بعضها في العيون والمسقى والغابة ومزرعة يشوع، وستستكمل في بعبدات السفيلة ونابيه وجورة البلوط وجل الديب والدكوانة الساحة باتجاه جسر الأشرفية، وعينطورة ودير مار الياس الشويا ومشروع المنصورية كلية الهندسة مار روكز، والقنابة بصاليم، وجل الديب نابيه برمانا الجديدة الفنار كفرا.



كذلك تم البحث في مشاريع العام 2025 بقيمة 3 مليون دولار تتعلق بطريق انطلياس بكفيا وصولًا الى مجدل ترشيش التي درست ولزمت وستحال الى ديوان المحاسبة في اليومين المقبلين، وفي تنفيذ طريق المكلس عين سعادة بعبدات الدوار، وبعبدات ضهر الصوان بكفيا التي تمت دراستها واضافتها على مشاريع التأهيل والتعبيد والانماء في المتن الشمالي، لتكون الموازنة تصرف بالتوازي بين كل البلدات.



وتم البحث أيضًا في استكمال مشروع بسكنتا صنين، صنين زحلة الذي كان بدأ ما قبل العام 2019 وتوقف مع الحرب، وطريق باكيش والزفت في طريق نبع جعفر وانهاء طريق الجريد ووادي الدلب وغيرها من الطرقات المتصلة بهم.



وتم الاتفاق على متابعة التعاون خصوصا في موازنة 2026، لا سيما في ضوء العمل الواعد الذي يقوم به وزير الاشغال في مختلف المناطق اللبنانية.



وقال كنعان بعد اللقاء: "تنفيذ اعادة تأهيل وتعبيد طرقات المتن بدأ والتنسيق والمتابعة مع معالي الوزير رسامني وفريق عمله قائم لتجنب التأخير لاسيما ان المتن بحاجة ماسة لاستكمال مشاريع كبيرة كبيت مسك والطريق الساحلي باتجاه كسروان وبسكنتا - زحلة الذين كنا قد بدأنا بتنفيذهم قبل العام 2019 وتوقف العمل بسبب الانهيار".



وأضاف: "لا بد من التنويه بتنفيذ مطلبنا المزمن المتعلق باعادة تأهيل وتعبيد طريق المكلس المنصورية عين سعادة مرورًا ببعبدات ووصولًا الى الدوار وهو مطلب مزمن وتم تلزيمه وسنتابع تنفيده".