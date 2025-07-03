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بري بحث مع كاريه في برامج البنك الدولي لاعادة الاعمار

أخبار لبنان
2025-07-03 | 08:35
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بري بحث مع كاريه في برامج البنك الدولي لاعادة الاعمار
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بري بحث مع كاريه في برامج البنك الدولي لاعادة الاعمار

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، ممثل البنك الدولي في لبنان جان كريستوف كاريه.
 
وتم البحث في برامج البنك الدولي وخططه لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية في لبنان.

كما استقبل بري القائد الجديد لقوة الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) اللواء ديوداتو أبانيارا في زيارة بروتوكولية لمناسبة توليه مهامه الجديدة.
 
وكانت أيضاً مناسبة، تم في خلالها عرض للاوضاع الميدانية في منطقة عمل "اليونيفيل" في جنوب الليطاني.

وبحث رئيس المجلس تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وبلجيكا في خلال استقباله السفير البلجيكي لدى لبنان ارنوت باولز.
وتابع الرئيس بري المستجدات السياسية وشؤوناً متصلة بالقطاعين الصحي والاستشفائي خلال لقائه وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين.

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