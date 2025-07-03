نجاة عون عرضت على الجميل اقتراح قانون يتعلق بمعالجة النفايات الصلبة

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، النائبة نجاة عون. وتم البحث في عدد من الملفات البيئية، في حضور رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في الحزب المحامية لارا سعادة والسيد رشاد رافع.



وقد عرضت النائبة عون على الجميل اقتراح قانون يتعلق بمعالجة النفايات الصلبة. وتمت مناقشة بعض تفاصيله وقد وعد الجميّل بدراسته من الجوانب كافة وإعطاء الرد المناسب.