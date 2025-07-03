وزير العدل التقى البطريرك روفائيل بيدروس

استقبل البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان، كاثوليكوس بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك، وزير العدل عادل نصّار، في مقرّ البطريركية،الاشرفية.



وقد جرى في خلال اللقاء التطرّق إلى عدد من الشؤون الوطنية الراهنة في لبنان، والتحدّيات التي تواجه المؤسسات القضائية في هذه المرحلة الدقيقة.



كما شدّد البطريرك ميناسيان على أهمية تعزيز العدالة ورفع شأن القضاء، مؤكّدًا ضرورة أن تُعطى كل قضيّة حقّها في الدفاع، متى كانت محقّة، بعيدًا عن الضغوط والتجاذبات، لأن العدالة تبقى حجر الزاوية في بناء دولة القانون وضمان كرامة الإنسان.