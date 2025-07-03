الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
موقع وزارة الخزانة الأميركية: سبعة أشخاص مرتبطين بـ"حزب الله" والقرض الحسن على لائحة العقوبات الجديدة
أخبار لبنان
2025-07-03 | 10:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
موقع وزارة الخزانة الأميركية: سبعة أشخاص مرتبطين بـ"حزب الله" والقرض الحسن على لائحة العقوبات الجديدة
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة متعلقة بإيران، فضلًا عن أخرى تستهدف "حزب الله"، وفق ما أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية.
وأُدرج سبعة أشخاص مرتبطين بـ"حزب الله" والقرض الحسن على لائحة العقوبات.
وأوضح الموقع: "يعمل مسؤولو مؤسسة القرض الحسن المستهدفون اليوم في أدوار حيوية في أنشطة المؤسسة الداعمة لـ"حزب الله"، وقد ارتبط بعضهم بالقرض الحسن لأكثر من عقدين من الزمن".
وقال: "عملوا في المؤسسة، سبق للعديد منهم أن امتلكوا حسابات مصرفية مشتركة في مؤسسات مالية لبنانية بالتنسيق مع منتسبين آخرين للقرض الحسن، وقاموا بعمليات مالية بملايين الدولارات تعود بالفائدة لحزب الله، لكنهم أخفوا مصالحه من خلال هذه العمليات. وقد أظهرت العديد من هذه العمليات نمطًا مشابهًا لما عُرف سابقًا بـ”المصرفيين السريين” الذين تم تصنيفهم من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، حيث كان مسؤولو القرض الحسن يجرون عمليات مالية متطابقة في حسابات المؤسسة مقابل حسابات بنكية وسيطة ضمن النظام المالي اللبناني الرسمي لإخفاء حركة الأموال المرتبطة بأعضاء معروفين في حزب الله".
وأضاف: "نعمة أحمد جميل هو مسؤول كبير في مؤسسة القرض الحسن ورئيس قسمَي التدقيق والأعمال فيها. كما يدير الخدمات المالية لحزب الله ومؤسساته التابعة. لأكثر من عشرين عامًا، قدم جميل خدمات مالية للقرض الحسن. بالإضافة إلى ذلك، يملك جميل شركة “تسهيلات ش.م.م” بالشراكة مع كل من “يَزبك” و”الشامي” اللذين تم تصنيفهما من قبل OFAC. وقد قدمت هذه الشركة قروضًا عقارية بعد حرب إسرائيل ولبنان عام 2006، وكانت جزءًا أساسيًا من عمليات القرض الحسن والمؤسسات المالية التابعة لحزب الله مثل “شركة يُسر” و”بيت المال”.
عيسى حسين قاصر هو مسؤول كبير في القرض الحسن يشرف على القسم المسؤول عن تزويد الفروع بالمعدات وإدارة الشراء واللوجستيات. في هذا السياق، فتح قاصر حسابات بنكية ضمن النظام المالي الرسمي للقيام بأنشطة تجارية باسم القرض الحسن. وقد تم توثيق قيامه بتحويل ما يقارب مليون دولار إلى “يَزبك”، “غريب”، و”عثمان” – وجميعهم من المصرفيين السريين التابعين للقرض الحسن المصنَّفين من OFAC – وذلك بين عامَي 2007 و2019، قبل تصنيف مصرف جمال ترست بنك في 2019، والذي تم إدراجه لتسهيله أنشطة مالية لكيانات مصنفة أميركيًا على صلة مباشرة بحزب الله، مثل القرض الحسن ومؤسسة الشهداء.
سامر حسن فواز هو رئيس قسم الإدارة في القرض الحسن، ويتولى مسؤولية الإدارة والتنسيق مع شركات متنوعة تساعد المؤسسة في الشؤون اللوجستية والمشتريات. وقد شغل منصب المدير الإداري في القرض الحسن منذ عام 2010 على الأقل".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
وزارة
الخزانة
الأميركية:
أشخاص
مرتبطين
بـ"حزب
الله"
والقرض
الحسن
لائحة
العقوبات
الجديدة
التالي
بري سلم ورقة الأفكار الأميركية لحزب الله (اللواء)
قاسم: لا يمكن أن نُسلم أرضنا وسلاحنا للعدو الإسرائيلي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-05-15
موقع وزارة الخزانة الأميركية: عقوبات جديدة تستهدف حزب الله
آخر الأخبار
2025-05-15
موقع وزارة الخزانة الأميركية: عقوبات جديدة تستهدف حزب الله
0
آخر الأخبار
2025-04-22
موقع وزارة الخزانة الأميركية: أميركا تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
آخر الأخبار
2025-04-22
موقع وزارة الخزانة الأميركية: أميركا تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
0
آخر الأخبار
2025-04-10
موقع وزارة الخزانة الاميركية: عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
آخر الأخبار
2025-04-10
موقع وزارة الخزانة الاميركية: عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
0
آخر الأخبار
2025-04-16
موقع وزارة الخزانة: الولايات المتحدة تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف ناقلات نفط
آخر الأخبار
2025-04-16
موقع وزارة الخزانة: الولايات المتحدة تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف ناقلات نفط
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
ترابط بين السلاح والتجديد لليونيفيل
تقارير نشرة الاخبار
13:12
ترابط بين السلاح والتجديد لليونيفيل
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 3-7-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 3-7-2025
0
أخبار لبنان
11:59
باراك: تنفيذ عملية نزع سلاح "حزب الله" يتطلّب مزيجًا من سياسة "الجَزَر والعِصِيّ"
أخبار لبنان
11:59
باراك: تنفيذ عملية نزع سلاح "حزب الله" يتطلّب مزيجًا من سياسة "الجَزَر والعِصِيّ"
0
أخبار لبنان
11:54
مذكرة ادارية باقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة ذكرى عاشوراء
أخبار لبنان
11:54
مذكرة ادارية باقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة ذكرى عاشوراء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-04-06
الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية يعلنون الإضراب التحذيري لأسبوع
أخبار لبنان
2025-04-06
الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية يعلنون الإضراب التحذيري لأسبوع
0
خبر عاجل
2025-06-23
أ.ف.ب: إيران تدعو الى إخلاء منطقة رامات غان قرب تل أبيب
خبر عاجل
2025-06-23
أ.ف.ب: إيران تدعو الى إخلاء منطقة رامات غان قرب تل أبيب
0
أخبار لبنان
2025-06-27
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات..
أخبار لبنان
2025-06-27
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات..
0
أخبار لبنان
2025-04-04
جمعية أهالي ضحايا إنفجار المرفأ: الاستمرار بمهاجمة القضاء هو أكبر دليل على الرغبة بعدم معرفة الحقيقة
أخبار لبنان
2025-04-04
جمعية أهالي ضحايا إنفجار المرفأ: الاستمرار بمهاجمة القضاء هو أكبر دليل على الرغبة بعدم معرفة الحقيقة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
"كأسد ينهض"... عملية حالية للجيش الإسرائيليّ في غزة وهذه أهدافها
تقارير نشرة الاخبار
13:14
"كأسد ينهض"... عملية حالية للجيش الإسرائيليّ في غزة وهذه أهدافها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
ترابط بين السلاح والتجديد لليونيفيل
تقارير نشرة الاخبار
13:12
ترابط بين السلاح والتجديد لليونيفيل
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 3-7-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 3-7-2025
0
تقارير نشرة الاخبار
07:11
تطبيق الـ1701 وإعادة الإعمار في اجتماع لجنة شؤون الخارجية والمغتربين مع السفير الفرنسي
تقارير نشرة الاخبار
07:11
تطبيق الـ1701 وإعادة الإعمار في اجتماع لجنة شؤون الخارجية والمغتربين مع السفير الفرنسي
0
أخبار دولية
06:50
العالم ينتظر نتيجة رد حماس... والداخل الإسرائيلي منقسم بين مؤيد لصفقة الأسرى ورافض لها
أخبار دولية
06:50
العالم ينتظر نتيجة رد حماس... والداخل الإسرائيلي منقسم بين مؤيد لصفقة الأسرى ورافض لها
0
تقارير نشرة الاخبار
06:38
محطات عدة لذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع جنوبًا...
تقارير نشرة الاخبار
06:38
محطات عدة لذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع جنوبًا...
0
أخبار لبنان
13:39
ذخائر القديسة تيريز تجول في شرق صيدا وصور…
أخبار لبنان
13:39
ذخائر القديسة تيريز تجول في شرق صيدا وصور…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
"ولعت" بين دونالد ترامب وإيلون ماسك
تقارير نشرة الاخبار
13:36
"ولعت" بين دونالد ترامب وإيلون ماسك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
واشنطن تُفرمِل الدعم العسكري... وأوكرانيا في مهبّ الغارات الروسية!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
واشنطن تُفرمِل الدعم العسكري... وأوكرانيا في مهبّ الغارات الروسية!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
11:54
مذكرة ادارية باقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة ذكرى عاشوراء
أخبار لبنان
11:54
مذكرة ادارية باقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة ذكرى عاشوراء
2
منوعات
03:27
رونالدو في بيروت وكيم كارداشيان ترقص الدبكة... مقطع فيديو غريب يشعل مواقع التواصل والجمهور: "أحلام العصر"
منوعات
03:27
رونالدو في بيروت وكيم كارداشيان ترقص الدبكة... مقطع فيديو غريب يشعل مواقع التواصل والجمهور: "أحلام العصر"
3
رياضة
04:30
وفاة مهاجم ليفربول ديوغو جوتا في حادث سيارة
رياضة
04:30
وفاة مهاجم ليفربول ديوغو جوتا في حادث سيارة
4
أخبار لبنان
10:30
موقع وزارة الخزانة الأميركية: سبعة أشخاص مرتبطين بـ"حزب الله" والقرض الحسن على لائحة العقوبات الجديدة
أخبار لبنان
10:30
موقع وزارة الخزانة الأميركية: سبعة أشخاص مرتبطين بـ"حزب الله" والقرض الحسن على لائحة العقوبات الجديدة
5
أخبار لبنان
10:22
أدرعي: الجيش الإسرائيليّ أغار في لبنان على مخرب كان يعمل في مجال تهريب الأسلحة والدفع بمخططات ضد مواطنين إسرائيليين
أخبار لبنان
10:22
أدرعي: الجيش الإسرائيليّ أغار في لبنان على مخرب كان يعمل في مجال تهريب الأسلحة والدفع بمخططات ضد مواطنين إسرائيليين
6
خبر عاجل
10:15
مسيّرة اسرائيلية استهدفت سيارة على اوتوستراد خلدة
خبر عاجل
10:15
مسيّرة اسرائيلية استهدفت سيارة على اوتوستراد خلدة
7
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مصرف لبنان يمنع تسديد أموال المودعين الناتجة عن دعاوى قضائية في الخارج
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مصرف لبنان يمنع تسديد أموال المودعين الناتجة عن دعاوى قضائية في الخارج
8
أخبار لبنان
05:54
المالية: توقيف خدمة الـOnline لـ72 ساعة اعتبارا من الأولى من بعد ظهر غد
أخبار لبنان
05:54
المالية: توقيف خدمة الـOnline لـ72 ساعة اعتبارا من الأولى من بعد ظهر غد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More