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مذكرة ادارية باقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة ذكرى عاشوراء
أخبار لبنان
2025-07-03 | 11:54
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مذكرة ادارية باقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة ذكرى عاشوراء
أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مذكرة تقضي باقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الاثنين 7-7-2025 بمناسبة ذكرى عاشوراء.
للاطلاع على المذكرة اضغط
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