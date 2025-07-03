باسيل: حرام خسارة لبنانيي الانتشار المقاعد التي خضنا معارك من أجلها

حضَر قانون الانتخاب ولاسيما انتخابِ المغترِبين، إضافةِ إلى مواضيعَ أخرى، في لقاءِ رئيس التيار الوطنيّ الحر النائب جبران باسيل مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، في الديمان.