باسيل: نتمنى أن يتمسك حزب الله بالفرصة المتاحة...

رأى رئيس التيار الوطني الحرب النائب جبران باسيل أنه من البديهي أن يطلب لبنان اليوم حل مسألة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين.



وقال باسيل من قصر بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون، إنه من البديهي أنه مقابل تسليم السلاح يجب أن تتوقف الاعتداءات الاسرائيلية وأن ينسحب الجيش الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية وأن ترفع اليد عن الموارد اللبنانية.



وأضاف: "نحن كتيار وكلبنانيين معنيون بنجاح العهد وأكدنا للرئيس وقوفنا الى جانبه".



وتمنى باسيل أن يتمسك حزب الله بالفرصة المتاحة، مؤكدا ألا أحد مهزومًا ولفت الى أنه "إذا هزم فريق نهزم جميعًا فنريد كلنا أن نربح".



