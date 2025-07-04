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وزير العدل إلتقى وفد المؤسسة المستقلة المعنية بملف المفقودين في سوريا وشدد على التعاون الوثيق معها

أخبار لبنان
2025-07-04 | 05:20
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وزير العدل إلتقى وفد المؤسسة المستقلة المعنية بملف المفقودين في سوريا وشدد على التعاون الوثيق معها
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وزير العدل إلتقى وفد المؤسسة المستقلة المعنية بملف المفقودين في سوريا وشدد على التعاون الوثيق معها

بحث وزير العدل المحامي عادل نصار مع رئيسة المؤسسة المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية (IIMP) كارلا كينتانا أوسونا والوفد المرافق الذي ضم المسؤولة عن الملف السوري في مكتب المفوض السامي في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان آن ماساجي والناشط الحقوقي حبيب نصار، وفي حضور مستشارة الوزير المحامية لارا سعادة، موضوع اللبنانيين المفقودين في سوريا.

وأكد الوزير نصار إثر الاجتماع التعاون الوثيق مع المؤسسة من أجل كشف مصير جميع المفقودين اللبنانيين في سوريا وحق العائلات في معرفة مصير أبنائها وأمكنة وجودهم.

ويشار الى أن من أهداف المؤسسة توضيح مصير ومكان وجود جميع الأشخاص المفقودين في سوريا وتقديم الدعم المناسب لعائلاتهم، ويشمل عملها الأشخاص المفقودين بسبب عمليات الاختطاف أو الإختفاء القسري أو الحرمان التعسفي من الحرية، إضافةً الى المفقودين بسبب النزوح أو الهجرة أو العمليات العسكرية.

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