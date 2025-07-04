حركة أمل: نرفض ربط ملف إعادة الإعمار بأي التزامات سياسية تتعارض مع ثوابت لبنان الوطنية والسيادية

إعتبرت حركة أمل أن احتلال اسرائيل أجزاء من لبنان واستمرار اعتداءاتها، فيما لبنان يلتزم بالقرار 1701، يشكل استباحة للدول الراعية لاتفاق وقف النار، التي دعتها أمل، للضغط على إسرائيل للانسحاب وإطلاق الأسرى.



ورفضت الحركة في بيان في مناسبة يوم شهدائها، رفضا قاطعا ربط ملف إعادة الإعمار، بأي التزامات سياسية تتعارض مع ثوابت لبنان الوطنية والسيادية.



ودعت الحكومة الى تطبيق اتفاق الطائف كاملا، محذرة من مغبة إستسهال بعض الذين تديرهم غرف سوداء التشكيك بإنتماء وأصالة مكون أساسي من مكونات لبنان.



وأكدت أنها تمتلك فائضاً من الصبر والوعي لعدم الانزلاق الى ذلك القعر.