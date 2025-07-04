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سلام تفقد والسيد مراكز الخدمات الإنمائية في بيروت للإطلاع على سير تنفيذ برنامج "أمان"
أخبار لبنان
2025-07-04 | 06:01
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سلام تفقد والسيد مراكز الخدمات الإنمائية في بيروت للإطلاع على سير تنفيذ برنامج "أمان"
جال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ترافقه وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، على عدد من مراكز الخدمات الإنمائية في بيروت، للاطلاع على سير تنفيذ برنامج "أمان" الوطني، في إطار متابعته المباشرة لبرامج الحماية الاجتماعية.
واوضح الرئيس سلام من مركز كورنيش المزرعة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية ان الزيارة للتأكيد أن الدولة تصغي إلى معاناة الناس وهدفها تحسين أوضاعهم، مشيراً الى ان برنامج أمان هو خطوة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية هدفها صون كرامة المواطن.
وشدد على ضرورة الانتقال من منطق المساعدة إلى التمكين،لأن لا استقرار دون عدالة اجتماعية.
وإذ لفت إلى أن الحماية الاجتماعية لا تنفصل عن الرؤية الاقتصادية، دعا إلى توسيع دائرة الشمول الاقتصادي من خلال تمكين الفئات المهمشة، ودعم المشاريع الصغيرة، وتسهيل النفاذ إلى الخدمات الإنتاجية.
كما زار الرئيس سلام والوزيرة السيّد مركز برج حمود ومركز تلقي الشكاوى في بدارو واطلع على آليات الاستجابة ومتابعة الحالات، مؤكدًا أن الشفافية والمساءلة عنصر أساسي في كسب ثقة المواطنين.
الى ذلك، التقى سلام موظفي الوزارة ورؤساء المصالح، منوهاً بالتعاون القائم مع مختلف الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية في هذا المجال. واعتبر أن الحماية الاجتماعية تتطلب تنسيقًا فعّالًا وشاملًا يضع الناس في قلب الأولويات الوطنية.
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