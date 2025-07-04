وزير الداخلية بحث مع الشيخ دريان الشؤون العامة

أدّى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، صلاة، في مسجد قريطم، حيث التقى بعدها مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.

وتداولا في شؤون عامة في ظل الأوضاع الراهنة في البلاد.