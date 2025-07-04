وزير الداخلية بحث مع الشيخ دريان الشؤون العامة

أدّى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، صلاة، في مسجد قريطم، حيث التقى بعدها مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.
وتداولا في شؤون عامة في ظل الأوضاع الراهنة في البلاد.
أدّى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار صلاة الجمعة في مسجد قريطم، حيث التقى بعد الصلاة سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان. وتم خلال اللقاء التداول في شؤون عامة في ظل الأوضاع الراهنة في البلاد. pic.twitter.com/q7hYHVl6TH
— وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) July 4, 2025
أدّى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار صلاة الجمعة في مسجد قريطم، حيث التقى بعد الصلاة سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان. وتم خلال اللقاء التداول في شؤون عامة في ظل الأوضاع الراهنة في البلاد. pic.twitter.com/q7hYHVl6TH