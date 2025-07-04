مكتب الحجار ينفي خبرًا متداولًا عن قرار بمنع إقامة المضافات العاشورائية على الطرق العامة

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أنه يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن الحجار أصدر قرارًا بمنع إقامة المضافات العاشورائية على الطرق العامة."



ونفى المكتب الإعلامي هذا الخبر جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن لا صحة له إطلاقًا.



وطلب الحجار من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إجراء التحقيقات اللازمة لتحديد الجهات التي قامت بفبركة هذا الخبر وترويج معلومات كاذبة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.