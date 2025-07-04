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عطالله للـLBCI: الإهمال الوظيفيّ الذي يحاولون اتهام خوري فيه لا ينطبق على هذا الملف

أخبار لبنان
2025-07-04 | 09:03
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عطالله للـLBCI: الإهمال الوظيفيّ الذي يحاولون اتهام خوري فيه لا ينطبق على هذا الملف
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عطالله للـLBCI: الإهمال الوظيفيّ الذي يحاولون اتهام خوري فيه لا ينطبق على هذا الملف

شدّد النائب جورج عطالله على وجوب أن يقتنع “حزب الله” بضرورة تسليم سلاحه، “فما كان جائزًا لفترة زمنية معينة لم يعد اليوم”.

 

ودعا، في حديث للـLBCI، إلى تسليم السلاح غير الشرعيّ إلى الجيش اللبنانيّ، لكي يصبح قادرًا على حماية لبنان.

 

أمّا عن ملف “كازينو لبنان” فأكّد عطالله أنّ الإهمال الوظيفيّ الذي يحاولون اتهام الأستاذ رولان خوري فيه لا ينطبق على هذا الملف.

 

وقال: “خوري شدّد علينا أن لا نتدخّل بملفه أو أن نقوم بأي ردّة فعل ونحترم رغبته رغم رفضنا لذلك”.

 

ولفت إلى أنّه لن يكون هناك إعادة إعمار بمعزل عن حل مشكلة السلاح غير الشّرعيّ والدولة اللبنانية تضع إعادة الإعمار ضمن أولوياتها لكن لا تملك القدرة على البدء بها.

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