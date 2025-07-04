الجميل إستقبل رئيس بلدية بسكنتا مع وفد: لدعم المبادرات الإنمائية

استقبل رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل في مقره في بكفيا رئيس بلدية بسكنتا أنطوان الهراوي مع وفد من أعضاء المجلس البلدي.



وتمنى الجميل لرئيس وأعضاء المجلس التوفيق في مهامهم، مشددًا على الدور المحوري الذي تؤديه البلديات في تلبية حاجات الناس وتحفيز التنمية المحلية، ومؤكدًا استعداد الحزب لمواكبة كل مبادرة إنمائية تعكس تطلعات أبناء المنطقة.