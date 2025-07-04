رئيس الحكومة: لا استقرار من دون عدالة اجتماعية

كتب رئيس الحكومة نواف سلام، على منصة "أكس": "قمت اليوم مع وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة حنين السيد، بجولة ميدانية، للاطلاع على سير تنفيذ برنامج "أمان" الوطني. واستمعت في مركزي كورنيش المزرعة وبرج حمود إلى عدد من العائلات المستفيدة، واطلعت على آليات تقديم الدعم النقدي والخدمات الصحية والاجتماعية المرافقة. كما زرت مركز تلقي الشكاوى في بدارو. وأكدت في هذه المناسبة أن هدفنا بناء منظومة حماية اجتماعية وصون كرامة المواطن، مشددا على أن لا استقرار من دون عدالة اجتماعية".