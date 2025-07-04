الجيش الاسرائيلي: تصفية قاسم الحسيني الموجّه من "فيلق القدس"..



أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي أدرعي عبر منصة x أن "الجيش الاسرائيلي هاجم أمس في لبنان، وبتوجيه استخباراتي دقيق، وقضى على المدعو قاسم صلاح الحسيني، وهو مخرب لبناني الجنسية كان يعمل على الترويج لمخططات ضد مواطني إسرائيل والجيش الاسرائيلي على الجبهة الشمالية، وذلك بتكليف من "فيلق القدس" الإيراني.



هذا وشكل الحسيني عنصرًا محوريًا في شبكة تهريب الوسائل القتالية من إيران عبر سوريا إلى عدة مناطق في الجبهة الشمالية ومناطق يهودا والسامرة، وكان على صلة بتجّار سوريين ولبنانيين. وقد عمل الحسيني بتوجيه من "فيلق القدس" وساهم في محاولات تهريب وسائل قتالية إلى داخل إسرائيل بهدف تنفيذ مخططات إرهابية.



تُعدّ تصفية الحسيني ضربة لقدرة التنظيمات الإرهابية المختلفة على الجبهة الشمالية ومناطق يهودا والسامرة على التعاظم، حيث تبتغي هذه التنظيمات استهداف الاسرائيليين والجيش الاسرائيلي."