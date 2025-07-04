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قاسم: قدّمنا الأرقى والأعظم... قدّمنا سيد شهداء الأمة

أخبار لبنان
2025-07-04 | 16:53
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قاسم: قدّمنا الأرقى والأعظم... قدّمنا سيد شهداء الأمة
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قاسم: قدّمنا الأرقى والأعظم... قدّمنا سيد شهداء الأمة

أعلن الأمين العام لـ "حزب الله"،  الشيخ نعيم قاسم، في الليلة التاسعة من شهر ‏محرم الحرام، "أننا عندما خضنا معركة (أولي البأس)، وقبلها "طوفان الأقصى" المساندة لغزة، عدد كبير من الشهداء ‏قدّمنا في هذه الساحة، لكن أيضًا من ضمن هؤلاء الشهداء عدد من النساء، وعدد من الأطفال في ساحة ‏المعركة".

أضاف: "قدّمنا الأرقى والأعظم، قدّمنا سيد شهداء الأمة، السيد حسن نصر الله... هذا ‏السيد العزيز، الشهيد العظيم، الأسمى، المقدس، الذي أسس لهذه المسيرة الحسينية الشريفة، هو الذي قدّم ولده ‏هادي شهيدًا في سبيل الله تعالى، هو الذي عمل مع الشباب والجمهور العام، ورأينا كيف أن العوائل تقدم ‏الشهداء والجرحى والأسرى، وكيف تحضر في الميدان، سواء كان الميدان ميدان قتال، أو ميدان نزوح، أو ‏ميدان عودة إلى القرى، أو ميدان تشييع، أو ميدان حضور في المجالس العاشورائية العظيمة. نحن هكذا ‏نظرتنا للرجل وللمرأة، النظرة العظيمة. هؤلاء الذين قدّموا هذه التضحيات الكبيرة هم رجال ونساء"...

وتحدث عن "فساد مالي، فساد خلقي، فساد اجتماعي، فساد في التربية، فساد في السهرات التي ‏يُقيمونها، ويشربون فيها الخمر والمخدرات وما شابه ذلك، فساد في العلاقات بين الرجل والمرأة، فساد من ‏كل جانب. هذا تشريع؟ أنتم تدعوننا إليه؟ لا، نحن ندعو إلى التشريع الصافي النقي، الذي يحقق للإنسان ‏مكانته".‏

وسأل قاسم: "ماذا عن موضوع التشريع؟ أخي، هذا التشريع الإسلامي له جانبان: له جانب أن يلتزم الإنسان بهذا التشريع ‏في حياته الخاصة، وهذه نحن أحرار فيها، نفعل ما نريد، نتعبّد، نلتزم بمكارم الأخلاق"

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