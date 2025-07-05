تدابير سير في الضاحية الجنوبية تزامنًا مع إحياء اليوم العاشر من محرّم

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ، في مناسبة إحياء مراسم اليوم “العاشر” من ذكرى عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت، التدابير التّالية:

أولًا: إقفال كافة المداخل المؤدية الى الضاحية الجنوبية امام جميع الآليات والدراجات الآلية على اختلاف أنواعها، اعتبارًا من الساعة 2،00 من فجر الأحد في تاريخ 6-7-2025 لحين الانتهاء من المراسم، على ان يسمح فقط للسيارات الخفيفة والدراجات الآلية بالدخول الى الضاحية من المداخل الثلاثة التالية:

مدخل مكتب النواب – طريق المطار قرب مطعم TASTYBEES مقابل مبنى اتحاد بلديات الضاحية.

حاجز الكوكودي بجانب سور المطار.

حاجز البركات في محلة التيرو قرب خزانات المطار.

ثانيًا: اقفال جادة عماد مغنية بالاتجاهين من مستديرة الصياد شرقًا ومن طريق المطار القديم غربًا، اعتبارًا من الساعة 5،00 من صباح الأحد في تاريخ 6-7-2025 ولحين الانتهاء من المراسم.

ثالثًا: إقفال طريق المطار القديم امام المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى – المسلك الشرقي وتحويل السير الى المسلك الغربي والطرق الفرعية.

لذلك، طلبت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بهذه التدابير وبتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.