خواجة للـLBCI: إسرائيل شرٌ مطلق

أكّد النائب محمد خواجة رفضه فكرة التطبيع مع إسرائيل، قائلًا إنّ إسرائيل شرٌ مطلق.

وأضاف في حديث للـLBCI: “نفّذنا قرار الـ١٧٠١ على أكمل وجه وتقارير اليونيفيل شاهدة على تنفيذنا، لكن الجهة الوحيدة غير الملتزمة هي إسرائيل”.

ودعا إسرائيل إلى وقف خروقاتها، لكي يسلّم “حزب الله” سلاحه.

واعتبر أنّ لو كانت الولايات المتحدة الأميركية جدّيّة لفرضت وقف الخروقات الإسرائيلية على لبنان، واصفًا إيّاها بأنها ليست بضامنة.

وشدّد خواجة على أنّ ما يملكه الحزب من قوة هو للدفاع عن نفسه وعن لبنان وليس في صدد آخر، لافتًا إلى وجود فرصة اليوم للاتجاه نحو بناء دولة.