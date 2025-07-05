تدابير سير في جونية بسبب اقامة سباق السرعة الثالث

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخليّ اتخاذها تدابير السير التالية:

اقفال طرق داخلية في مدينة جونيه اعتبارا من الساعة ٧،٠٠ ولغاية الساعة ١٧،٠٠ من التاريخ المذكور على الشكل التالي:

– الطريق المؤدي من بن أبي نصر باتجاه السراي حتى مستديرة فؤاد شهاب

– الطريق المؤدي من مستديرة فؤاد شهاب باتجاه تقاطع مكتبة ALPHABET

– الطريق المؤدي من تقاطع مكتبة ALPHABET باتجاه محطة الوردية

– الطريق المؤدي من محطة الوردية باتجاه مركز بريد جونيه LibanPost

– الطريق المؤدي من مركز LibanPost باتجاه أمام مصرف لبنان فرع جونيه

وتحويلها الى طرق مجاورة.

وطلبت من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظاً على سلامة المتسابقين، ومنعاً للازدحام، لأنّه سيقام اعتبارًا من الساعة 8،00 لغاية الساعة 17،00 من الأحد الواقع فيه 6-7-2025، “سباق السرعة الثالث ” في منطقة جونية.