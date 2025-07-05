معلومات الـLBCI: الموفد السعوديّ يزيد بن فرحان غادر لبنان فجرًا

مقابل التحرك الاميركيّ المرتقب، غادر الموفد السعوديّ يزيد بن فرحان لبنان فجرًا، حسب معلومات الـLBCI ، بعد سلسلة لقاءات عقدها مع المسؤولين اللبنانيين وآخرها مع رئيس الحكومة نواف سلام، الذي التقاه للمرة الثانية وبحثا نتائج الاتصالات حول الرد اللبنانيّ على ورقة باراك.

وقد عُلِمَ ان ابن فرحان خلال اللقاءات السابقة مع المسؤولين، شدّد على أهميةِ إنجاز الاستحقاقاتِ المطلوبة بما يتماشى مع ما التزم به لبنان في خطاب القسم والبيان الوزاري خصوصًا في ملف حصريةِ السلاح بيد الدولة وحتمية اقرار الاصلاحات وتطبيقها.