أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس واعتداءاته المتكررة وعدم الإفراج عن الأسرى يُصعّب على الدولة بسط سلطتها الكاملة وحماية المواطنين وتطبيق قراراتها ومنها حصرية السلاح.ولفت الرئيس عون في خلال استقباله وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الى أن الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة تفرض ضرورة بقاء "اليونيفيل" من أجل تطبيق القرار 1701.وكشف أن عديد الجيش في الجنوب سيصل إلى عشرة آلاف، مؤكدا انه لن تكون هناك أي قوة مسلّحة في الجنوب سوى القوى الأمنية الشرعية و"اليونيفيل".من جهته، أكد الوزير لامي للرئيس عون استمرار دعم بلاده للجيش اللبناني في مختلف المجالات، ومتابعة المملكة المتحدة باهتمام للوضع في لبنان.