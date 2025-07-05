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هذا ما كشفته معلومات للـLBCI حول تفاصيل اللقاء بين المفتي دريان والشرع...
أخبار لبنان
2025-07-05 | 13:00
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هذا ما كشفته معلومات للـLBCI حول تفاصيل اللقاء بين المفتي دريان والشرع...
أفادت معلومات خاصة للـLBCI، بأن الوفد اللبناني برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اكد على لبنانية مزارع شبعا، لافتة الى أن الرئيس السوري أحمد الشرع أكد ضرورة تحرير تلك المزارع وأن الموقف المشترك كان: "لن يكون هناك خلاف بين البلدين والمهم تحريرها من اسرائيل".
وأشارت المعلومات الى أن الشرع طرح في لقائه المفتي دريان ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية الذي انطلق العمل عليه بين الجانبين.
هذا وكشفت أن الوفد اللبناني شدد على اهمية زيارة وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني الى لبنان التي كانت مقررة قبل الاحداث الاقليمية الاخيرة.
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