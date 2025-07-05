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قيادة الجيش: لضرورة توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالجيش والوضع الأمني

أخبار لبنان
2025-07-05 | 15:00
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قيادة الجيش: لضرورة توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالجيش والوضع الأمني
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قيادة الجيش: لضرورة توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالجيش والوضع الأمني

أعلنت قيادة الجيش أنه إلحاقًا بالبيان الصادر بتاريخ 1 / 7 / 2025 والمتعلق بالتدابير الأمنية للجيش عند الحدود اللبنانية السورية، تعيد التشديد على ضرورة توخي الدقة من قبل وسائل الإعلام لدى نشر أخبار تتعلق بالجيش والوضع الأمني، لا سيما  في المناطق الحدودية، لما تتركه الشائعات والأخبار غير الدقيقة من توتر داخلي وانعكاسات سلبية على الاستقرار، كما تدعو إلى العودة إلى بياناتها الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.

ولفتت في بيان، الى أنه في هذا السياق، تستمر في التواصل مع السلطات السورية، وتتخذ التدابير الاعتيادية اللازمة لضبط الحدود ومنع أي مساس بالأمن.
 

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