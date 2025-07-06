قاسم: لن نكون جزءًا من شرعنة الإحتلال في لبنان... ومستعدون للسلم وبناء البلد

أعلن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أننا "في لبنان نواجه العدو الإسرائيلي بالدفاع عن بلدنا ومقاومتنا، وهذا الدفاع سيستمر لأننا نؤمن أن التحرير واجب ولو طال الزمن."



وشدد على أنه "لا يمكن أن نسلم للعدوان وفي رقبتنا أمانة الشهداء والجرحى والأسرى والعوائل."



وقال إن "إسرائيل هي المشكلة وليست المقاومة، فالمقاومة حل من الحلول."



وأكد قاسم أنه "لا يمكن للمقاومة إلا أن تستمر، ولن نكون جزءًا من شرعنة الإحتلال في لبنان والمنطقة، ولن نقبل بالتطبيع، وخيارنا حسيني وسنستمر ونواجه."



كذلك، قال: "مستعدون للسلم وبناء البلد، ونحن جزء لا يتجزأ من سلم ونهضة لبنان، كما أننا مستعدون للمواجهة والدفاع."



ولفت إلى أنه "عندما تتحقق المرحلة الأولى من إتفاق وقف إطلاق النار، نناقش الإستراتيجية الدفاعية للبنان."



وشدد على أن "التهديدات الإسرائيلية لن تدفعنا إلى الإستسلام أو ترك السلاح."