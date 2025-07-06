سلام وصل إلى شتورة لوضع حجر الأساس لمجمع البقاع الإسلامي

وصل رئيس الحكومة نواف سلام الى شتورة لوضع حجر الاساس لمجمع البقاع الاسلامي، بدعوة من النائب حسن مراد، في حضور مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، نواب المنطقة، محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده، وفاعاليات سياسية وحزبية اجتماعية وثقافية.