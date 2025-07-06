عودة: الأديان لا تدعو إلى العنف ولا تعلم الكراهية والحقد والإلغاء فالإيمان الحقيقي تواضع وتضحية ومحبة

ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة خدمة القداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس بحضور حشد من المؤمنين.



وفي عظته، شدد على أن "الأديان لا تدعو إلى العنف ولا تعلم الكراهية والحقد والإلغاء،" مشيرًا إلى أن "الإيمان الحقيقي تواضع وتضحية ومحبة."