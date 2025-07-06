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وزير الصناعة: لا يمكن أن يبقى لبنان أرض الفرص الضائعة
أخبار لبنان
2025-07-06 | 07:29
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وزير الصناعة: لا يمكن أن يبقى لبنان أرض الفرص الضائعة
كتب وزير الصناعة جو عيسى الخوري على منصة "اكس": "ما زال لبنان ينزف...! لا يمكن أن يبقى لبنان أرض الفرص الضائعة... لبنان فقط".
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