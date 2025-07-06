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الدفاع المدني السوري: حرائق ضخمة في ريف اللاذقية لليوم الثالث… وخسائر كبيرة في الغابات

أعلن الدفاع المدني السوري ان " الخسائر كبيرة في الغابات والغطاء النباتي والأشجار المثمرة في ريف اللاذقية، وانبعاثات دخان مستمرة بسبب الحرائق الحراجية الضخمة المندلعة لليوم الثالث على التوالي."