أدرعي: غارات إسرائيلية في البقاع والجنوب استهدفت مواقع عسكرية ومخازن أسلحة لحزب الله

اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي ادرعي ان "الجيش الاسرائيلي شن قبل قليل غارات جوية في منطقة البقاع وفي جنوب لبنان مستهدفًا عدد من المواقع العسكرية والبنى التحتية لتخزين وإنتاج وسائل قتالية استراتيجية لحزب الله بالإضافة إلى موقع لإطلاق قذائف صاروخية."



وقال "وجود تلك الوسائل القتالية وأنشطة حزب الله في المنطقة يشكلان خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان. وسيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل."