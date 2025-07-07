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وزير الصناعة: لبنان بحاجة إلى سواعد لإعادة الإعمار لا إلى بنادق لإثارة الفوضى

كتب وزير الصناعة جو عيسى الخوري عبر منصة "اكس": "لبنان بحاجة الى سواعد لإعادة الإعمار، لا الى بنادق لإثارة الفوضى… لبنان فقط".

