براك: أنا ممتن للرد اللبناني وأميركا تساعد من الخارج

أكد الموفد الأميركي توم براك أنه ممتن للردّ اللبناني على الورقة الأميركية وأن الجواب أتى بعد تفكير، لافتا الى أن الجواب فيه إعتبارات.



وقال براك من قصر بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون: "أنا راض بشكل كبير عن الرد وما نحتاج إليه اليوم هو فترة للتفكير للوصول إلى التفاصيل".



ولفت الى أن هناك فرصة في الجو، مشيرا الى أن الوقت حان وأن المنطقة وكل شيء حولنا يتغير وأن الرئيس الاميركي دونالد ترامب يقف وراء لبنان.



وقال: "أميركا لا تستطيع أن تعطي كل الأجوبة فنحن نساعد من الخارج وأنتم في الداخل عليكم إيجاد الحل".



وأضاف: "أعتقد أن لبنان واسرائيل يسعيان للوصول إلى الشيء نفسه وإسرائيل لا تريد الحرب مع لبنان ولا أن تحتله".



وأشار براك الى أن سوريا مذهلة وأنها تبدأ من الصفر، كاشفا أن الحوار بينها وبين اسرائيل انطلق.



