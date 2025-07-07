وزارة التربية: كل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل يتعلق بالامتحانات عار من الصحة

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية، أن كل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل من رسائل صوتية ونصوص وترجيحات وتوصيفات جديدة وتوقعات تتعلق بالامتحانات، كلها عارية من الصحة.



ودعا المرشحين إلى عدم الأخذ بها، كما دعا الحرصاء والمهتمين بالتربية إلى الحصول على المعلومات الصحيحة من الصفحة الرسمية لوزارة التربية او عبر التواصل مع المكتب الإعلامي.