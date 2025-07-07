وزارة التربية تعمم رقم الخط الساخن للإجابة على الاسئلة المتعلقة بالامتحانات الرسمية

عممت وزارة التربية رقم الخط الساخن المخصص حصرا للإجابة على الاسئلة المتعلقة بالامتحانات الرسمية، والذي يتوافر من يجيب عليه ليلا نهارا وهو 01772050