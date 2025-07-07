سلام: ما من "ترويكا" في ما خص آلية التفاوض مع براك والدولة وحدها تملك خيار الحرب والسلم

أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن ما من أي "ترويكا" ولا غيرها في ما خص آلية التفاوض مع المبعوث الأميركي توم براك.



وقال سلام بعد لقائه براك: "لا أحد يزايد علينا في هذا الصدد ونحن نعرف تمامًا أن القرار يتخذ في مجلس الوزراء".



ولفت الى أن المبعوث الأميركي حمل سلسلة أفكار للانسحاب الإسرائيلي وللعودة لاتفاق وقف اطلاق النار ورئيس الجمهورية سلّمه لائحة ملاحظات



وأكد سلام أن الدولة وحدها من تملك خيار الحرب والسلم، مشيرا الى أن هذا ما ناقشه مع براك.



وقال: "بحثُنا مع براك منطلق من المسلمات التي أكدناها في البيان الوزاري وهي ضرورة الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي اللبنانبة ووقف الاعتداءات والبدء بعملية اعادة الاعمار واطلاق الاسرى".



وشدد سلام على أن حزب الله جزء من الدولة اللبنانية وأن جميع نوابه صوّتوا على البيان الوزاريّ.