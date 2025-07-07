براك بعد لقائه سلام: نحن هنا للإرشاد والمساعدة والأمر متروك لكم

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى تركيا والمبعوث الخاص في الملف السوري السفير توماس براك، في حضور سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان ليزا جونسون والوفد المرافق.



وبعد انتهاء الاجتماع، قال السفير براك ردا على أسئلة الصحافيين: "كان الأمر رائعا، عندما نتعامل مع محترفين تصبح الحياة سهلة، هناك، ثلاثة من الكبار التقيت بهم اليوم، أنا متفائل ومتشجع وشجاعتهم هي لصالحكم".



وأضاف: "نحن نأخذ في الاعتبار كل مخاوف اللبنانيين، ولهذا السبب نحن هنا، ولكننا هنا للإرشاد والمساعدة، الأمر متروك لكم".